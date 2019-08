A Trapani i bagnanti aiutano una venditrice ambulante offrendosi come baby sitter per la figlia

Da Trapani arriva una bellissima storia di solidarietà: sulla spiaggia di San Vito Lo Capo una venditrice ambulante si aggirava tra gli ombrelloni portando la cesta con la merce da vendere sulla testa, e sua figlia sulle spalle. La bimba di circa tre anni era legata ben salda alla schiena della mamma con una fascia mentre la donna procedeva sotto il sole cocente.

Di fronte a quella scena, una bagnante è intervenuta offrendo alla venditrice un po’ di frutta; in quel momento si sono fatti avanti anche altri villeggianti che hanno proposto alla donna di lasciare la bimba lì con loro, così avrebbe potuto giocare con i loro figli mentre lei avrebbe potuto proseguire il suo giro tra gli ombrelloni più tranquilla. La venditrice ha accettato l’aiuto dei bagnanti e così la figlia è rimasta a giocare con gli altri bambini sulla spiaggia e ha anche pranzato con loro, mentre lei ha continuato a lavorare.

Questa bellissima storia sta facendo il giro del web grazie al racconto di alcune mamme che hanno aiutato la venditrice: “Nessun gesto eclatante – hanno spiegato – solo cuore di mamma”. Il gesto di queste persone è stato molto apprezzato dagli utenti del web e in molti hanno raccontato che storie del genere si sono già verificate in passato su altre spiagge, dove gli ambulanti spesso hanno affidato i propri figli alle persone in spiaggia che si sono prese cura di loro durante la giornata.