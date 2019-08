Leccare il gelato e rimetterlo a posto è la nuova (stupida) moda

Circa due mesi fa una ragazza texana è diventata tristemente famosa per un gesto davvero disgustoso che ha fatto il giro del web: la giovane, infatti, si è fatta filmare mentre apriva un barattolo di gelato in un supermercato della catena Walmart, leccava il contenuto, per poi rimettere la confezione al suo posto, ridendo di gusto per la sua bravata. Una ragazzata che, però, le costerà caro: proprio grazie al video che lei stessa ha diffuso sui social, infatti, è scattata la denuncia per manomissione di un prodotto destinato al consumo e adesso rischia fino a 20 anni di carcere e una multa fino a 10mila dollari.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 giugno 2019

Come purtroppo accade spesso in questi casi, qualcuno ha pensato bene di emulare il gesto sconsiderato della ragazza: un giovane in un negozio Walmart a Porth Arthur ha ripetuto lo stesso copione, prendendo un barattolo di gelato dal freezer, leccando più volte il prodotto al suo interno, per poi richiuderlo e riposizionarlo dov’era. Anche questa volta, il video della bravata è stato condiviso sui social. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, però, questa volta l’autore del folle gesto si sarebbe pentito subito dopo: a quanto pare il ragazzo si sarebbe reso conto di ciò che avrebbe rischiato e così è tornato sui suoi passi, prendendo la confezione e pagandola regolarmente.

Purtroppo la preoccupazione dei supermercati adesso è che questa stupida moda si diffonda: il rischio è che qualche cliente ignaro compri un gelato già “assaggiato” da qualcun altro, oppure che i clienti, spaventati all’idea, smettano del tutto di comprare gelati confezionati, così da creare un danno anche alle aziende che li producono.