Pulire casa allunga la vita: ecco i motivi scientifici

Non a tutti piace fare le pulizie, eppure è un’attività che comporta numerosi benefici, non solo per la propria casa che sarà così pulita e in ordine, ma anche per la propria salute. Uno studio condotto dalla Norwegian School of Sport Sciences di Oslo, infatti, ha rivelato che pulire per un’ora al giorno allunga la vita.

La ricerca, pubblicata sul British Medical Journal, ha analizzato 36mila adulti over 40 che sono stati dotati di un dispositivo indossabile in grado di monitorare alcuni parametri vitali durante lo svolgimento delle faccende domestiche. In seguito i partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base al loro livello di attività e sono stati monitorati per 6 anni. Circa il 6% delle persone analizzate sono decedute durante lo studio, ma i ricercatori hanno provato che fare attività fisica per almeno un’ora al giorno, un’attività come i lavori domestici, comporta un minore rischio di morte prematura.

Il gruppo di partecipanti risultato più attivo, infatti, ha registrato un rischio di morte ridotto del 66%, una percentuale che è arrivata fino al 73% per le persone ancora più attive. Ecco perché è importante svolgere una qualsiasi attività fisica per almeno un’ora al giorno: se non si può andare in palestra basta quindi fare le pulizia in casa. Al contrario, lo studio ha dimostrato che stare seduti per 9,5 ore al giorno a lavoro raddoppia il rischio di morte: per rimediare, insomma, basta dedicarsi alle faccende domestiche una volta tornati a casa.