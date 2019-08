Harry e Meghan cercano un esperto di social media

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono intenzionati ad incrementare la propria presenza sui social, in particolare su Instagram.

Per farlo, qualche mese fa la coppia reale aveva fatto pubblicare un annuncio per la ricerca di un esperto di social media: si offriva una paga di circa 30mila sterline l'anno per 8 ore di lavoro al giorno, 5 giorni a settimana. Ebbene, quell'esperto è stato individuato, si tratta di David Watkins: come rivela il tabloid britannico The Sun, ha 26 anni, irlandese, e ha già collaborato con marchi importanti della moda, come Burberry.

Una fonte vicina alla coppia reale ha dichiarato: «Harry e Meghan vogliono conquistare il mondo usando i social media per connettersi al meglio con i propri follower».

Ma questo non sarebbe l'unico obiettivo. Secondo indiscrezioni, Harry e Meghan sarebbero anche intenzionati a battere su Instagram la coppia rivale, ovvero il principe William e Kate Middleton.

Il profilo Instagram dei duchi di Sussex al momento conta 9,4 milioni di follower, mentre quello dei duchi di Cambridge vanta 9,9 milioni di follower. Lo scarto è di circa 500mila seguaci. Watkins dovrà lavorare duramente per realizzare l'impresa...

(Credits photo: Instagram)