Angelina Jolie parla del divorzio da Brad Pitt: “Sono stati anni difficili”

I “Brangelina” hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo con la loro love story degna di una favola. Purtroppo, però, tra i due non c’è stato quello che tutti speravano, ossia un lieto fine. Dopo anni d’amore, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno divorziato e non è stata una situazione semplice da affrontare, soprattutto per lei.

È stato doloroso ed è per questo che l’attrice non ne ha parlato spesso negli ultimi tempi; in questi giorni è stata ospite al D23 Expo, evento cinematografico che l'ha vista come protagonista perché si è parlato degli ultimi due film ai quali ha lavorato, ossia il sequel di “Maleficent” e il nuovo film della Marvel, “The Eternals”, nel quale interpreta Thena.

Proprio in questa occasione, Angelina è tornata a parlare della separazione da Brad Pitt su E!News: “Gli ultimi anni della mia vita non sono stati facili. Affrontare un divorzio, crescere i miei figli e pensare al lavoro è stato come una corsa ad ostacoli – ha spiegato - Mi sono sentita molto spesso debole, fragile e inadeguata, ma ho trovato la forza di tornare a sorridere”.

La forza per andare avanti l’attrice l’ha trovata, appunto, nel suo lavoro e, in particolare, è stata proprio la partecipazione all’ultimo film della Marvel a darle la carica per ricominciare a vivere. “A volte ti senti giù e devi farti forza per andare avanti. E sono grata per il ruolo che mi è stato offerto. Il personaggio di Thena è molto energico. Mi ha ricordato quanto io possa essere forte – ha sottolineato - Lei è positiva e grintosa, mi ha costretto a lottare con le mie stesse insicurezze. Anche il personaggio di Maleficent lo adoro – ha aggiunto per poi concludere - È una cattiva ma è stata capace di sciogliersi di fronte alla solidarietà femminile”.