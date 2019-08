Trigone bastonato sulla riva a Ravenna: i bagnanti lanciano l'allarme

L'incredibile episodio di violenza è avvenuto ieri intorno alle 13.00 sulla spiaggia di Casal Borsetti, una frazione del comune di Ravenna, sotto gli occhi attoniti di bambini e bagnanti.

Un uomo, impugnato un bastone, ha cominciato a picchiare un esemplare di trigone avvicinatosi alla riva. Per fortuna alcuni bagnanti sono intervenuti per fermare la violenza e contemporaneamente sono state allertate le Forze dell'Ordine. Il responsabile si è così rapidamente allontanato dalla spiaggia e, al momento, non è stato possibile risalire alla sua identità.

Intanto l'animale ferito è stato affidato alle cure del centro di recupero fauna ittica Cestha di Marina di Ravenna. A quanto pare tornerà presto in mare, ma le percosse subite potrebbero causargli la perdita di un occhio.

L'episodio di violenza è stato duramente condannato dal web, dove la notizia si è rapidamente diffusa.

I trigoni sono molto simili alle razze e sono dotati di un pungiglione sulla coda, ma non rappresentano un pericolo per l'uomo. L'unica ragione per cui si avvicinano alla riva è per deporre le uova. Per non correre alcun pericolo di essere punti, basta non disturbarli.

(Credits photo: RavennaToday)