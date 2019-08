Diagnosi shock: donna scopre di avere un ragno violino nell'orecchio

L'episodio è avvenuto a Kansas City (nel Missouri) dove una donna, Sousie Torres, si è recata dal medico perché avvertiva degli strani giramenti di testa.

La donna ha capito che c'era qualcosa che non andava quando il dottore che la stava visitando ha chiamato altri medici per un confronto. Poi la prima diagnosi shock: «Crediamo che lei abbia un insetto nell'orecchio».

Ma la notizia peggiore ancora non era arrivata, perché a seguito di ulteriori analisi i medici hanno appurato che non si trattava di un semplice insetto, ma di un esemplare di ragno violino, noto per il suo morso letale.

Con l'ausilio di pinzette e con grande cura, i medici hanno estratto il pericoloso e sgradito ospite dall'orecchio della paziente. Si trattava di un esemplare delle dimensioni di una moneta da 1 centesimo.

Fortunatamente il ragno non aveva morso la paziente e per lei non ci sono state conseguenze fisiche. Dal punto di vista psicologico, invece, lo spiacevole episodio ha lasciato qualche strascico: infatti la donna da allora dorme con dei batuffoli di cotone nelle orecchie per evitare che la cosa possa verificarsi nuovamente.