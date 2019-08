Un aereo "misterioso" vola da due anni intorno alla Terra

Da 720 giorni un velivolo orbita intorno alla Terra: si tratta dello ‘spazioplano’ X-37B, un velivolo senza pilota che vola a energia solare e sta compiendo una missione senza un apparente motivo. In realtà, questa operazione avrà certamente degli scopi ben precisi, ma non sono stati resi noti in maniera ufficiale.

Come riporta Il Messaggero, questo aereo speciale è stato realizzato dalla Boeing sulla base di un progetto molto simile a quello degli Shuttle della NASA. Secondo quanto riportato dall’Air Force statunitense, l’X-37B Orbital Test Vehicle, o OTV, è un mezzo sperimentale il cui obiettivo è quello di testare le nuove tecnologie relative ai veicoli spaziali “riutilizzabili per il futuro dell'America nello spazio e per attuare esperimenti operativi nello Spazio da poter poi riesaminare sulla Terra”.

Considerando che il velivolo si trova in orbita ormai dal 7 settembre 2017, queste motivazioni risultano piuttosto vaghe e lasciano alcuni dubbi tra gli appassionati. Secondo i media americani, l’OTV sarebbe stato progettato per “trasportare carichi utili di attrezzature con sensori, come telecamere ad alta tecnologia e radar per la mappatura del terreno”. Di certo un risultato questo aereo l’ha già raggiunto: con 720 giorni in orbita ha battuto il record dell’Orbital Test Vehicle 4, che volò per 717 giorni, 20 ore e 42 minuti. Tutto il resto rimane un mistero.