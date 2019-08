Steve Jobs, la foto di un sosia riaccende la teoria complottista

Viviamo nell’epoca delle teorie complottiste: basta un piccolo dettaglio per scatenare le fantasie (o le speranze) di chi pensa che dietro a qualsiasi evento possa esistere una seconda verità tenuta segreta. È il caso anche della morte di Steve Jobs: secondo alcuni, come tanti altri personaggi famosi, anche il fondatore di Apple avrebbe finto la sua morte per andare a godersi la vita lontano dai riflettori, dall’altra parte del mondo.

Teorie simili in passato sono state formulate per personaggi come Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jim Morrison e più di recente Michael Jackson. In realtà, sebbene molti non ne siano convinti, Steve Jobs è morto il 24 febbraio del 2011 a 56 anni a causa di un tumore al pancreas. Oggi, però, le teorie complottiste si sono riaccese a causa di una foto che sta facendo il giro del web, scatenando i più accaniti sostenitori della storia della “finta morte”.

La foto pubblicata su Reddit è stata scattata in Egitto e ritrae un uomo che, in effetti, assomiglia in modo impressionante al guru dell’informatica: oltre all’aspetto, anche lo stile degli abiti ricorda molto Jobs, così come il fatto di non avere le scarpe, dato che lui amava camminare scalzo. Sebbene queste siano coincidenze davvero curiose, è evidente che si tratta solo di un sosia, anche perché, come ha fatto notare qualcuno, al polso non indossa un iWatch bensì un normale orologio da polso.