Cade dal balcone facendo yoga e si rompe 110 ossa

Si chiama Alexas Terrazas, ha 23 anni ed è una studentessa messicana influencer che nel tempo libero ama praticare una forma di yoga estremo, quello che ha ribattezzato come “yoga sul balcone”: questa pratica comprende anche l’esecuzione di posizioni molto pericolose in equilibrio sulla ringhiera, come dimostrano le numerose foto postate sui social.

Alexa è molto brava in questa attività, come hanno raccontato anche i suoi vicini di casa che la vedono spesso esibirsi sul balcone, ma purtroppo qualche giorno fa qualcosa è andato storto: durante un esercizio ha perso l’equilibrio ed è caduta di sotto, facendo un volo di 25 metri. Poco prima di precipitare nel vuoto, la giovane si è fatta scattare una foto nella sua posizione di yoga preferita, appesa a testa in giù sulla ringhiera.

Alexa è ancora viva e questo è davvero un miracolo: trasportata d’urgenza in ospedale, ha dovuto subire un intervento durato circa 11 ore perché la caduta le ha provocato la frattura di 110 ossa. I medici hanno dovuto ricostruirle diverse articolazioni, come ginocchia e caviglie, ma la giovane ha riportato tantissime ferite su tutto il corpo e adesso si teme possa riportare danni permanenti, anche nella capacità di parlare.