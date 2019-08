In Spagna 17 bambini hanno contratto la sindrome del Lupo Mannaro

È accaduto in Spagna, dove 17 bambini hanno presentato i sintomi della cosiddetta sindrome del "lupo mannaro", ovvero una crescita anomala di capelli e peli sul corpo.

A riportare la notizia è stata la Bbc che ha rivelato che, secondo i primi accertamenti, la causa sarebbe stata individuata in un farmaco contaminato da medicinale per curare l'alopecia.

La madre di uno dei bambini coinvolti, in una intervista ha dichiarato di essersi spaventata molto nel vedere la fronte, le guance, le braccia, le gambe e le mani di suo figlio coperte di peli: «Era spaventoso», ha concluso la donna.

Dopo i primi casi evidenziati a luglio nella regione di Cantabria, a Valencia e a Granada, è stato immediatamente individuato il lotto di medicinale responsabile, che è stato prontamente ritirato dal mercato.

A spiegare meglio l'accaduto ha pensato il ministero della salute spagnolo che ha fatto sapere che si sarebbe trattato di un errore di etichettatura da parte dell'azienda produttrice. In altre parole, un farmaco per lo stomaco è stato "confuso" con un medicinale usato per il trattamento della caduta dei capelli.