Siri, registravano conversazioni e rapporti sessuali: licenziati 300 dipendenti

Arrivano le scuse ufficiali di Apple dopo la diffusione di gravi indiscrezioni riportate dalla stampa che accusavano i giganti del web, tra i quali proprio Apple con Siri, di violare la privacy degli utenti.

A quanto pare era proprio questo che accadeva. Il colosso di Cupertino, a seguito di necessarie verifiche, ha appurato che, durante il lavoro su Siri per migliorare il riconoscimento vocale, alcuni contractor terzi hanno ascoltato e registrato alcune conversazioni private, oltre a informazioni mediche e rapporti sessuali.

Così Apple è stata costretta ad ammettere: «Come risultato della nostra revisione abbiamo realizzato di non essere stati interamente all'altezza dei nostri alti ideali e per questo ci scusiamo». Per questo (come rivela il Guardian) sono stati licenziati in tronco centinaia di dipendenti a cui era stato affidato il compito di verificare la presenza di errori nelle registrazioni del celebre assistente vocale.

L'azienda ha anche annunciato l'adozione di nuove pratiche per tutelare la privacy. Si spera che questa volta siano in grado di evitare che violazioni di questo tipo possano ripetersi.