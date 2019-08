È morta Jesse Combs, la pilota più veloce del mondo

Si chiamava Jesse Combs, aveva 39 anni ed era conosciuta come “la donna più veloce del mondo su quattro ruote”, grazie al record di 640 km/h stabilito nel 2013. Appassionata da sempre di motori, la pilota più veloce del mondo di recente aveva deciso di battere il suo stesso record ma, purtroppo, durante uno dei tentativi ha trovato la morte.

Jesse si è schiantata nel deserto di Alvord, in Oregon, dove stava provando una vettura dotata di un motore a reazione. È stato lo sceriffo della contea di Harney a rendere noto quanto accaduto: “Al momento le cause dell’incidente, avvenuto sul letto di un lago secco, restano sconosciute – ha spiegato – è stata aperta un’inchiesta”. Per ora, dunque, non è chiaro se l’incidente sia stato provocato dall’eccessiva velocità o da un guasto tecnico alla macchina: Jesse era alla guida di una North American Eagle, una vettura-jet lunga 17 metri il cui motore a reazione è in grado di generare la potenza di oltre 45.500 cavalli.

In realtà, se la pilota 39enne aveva deciso di tornare a guidare per migliorare il suo record c’è un motivo ben preciso: quello stabilito qualche anno fa, infatti, non è stato convalidato a causa di un problema meccanico, ma di fatto con quella velocità ha battuto il precedente record di Lee Bredlove che 48 anni fa ha raggiunto i 495 km/h. Oltre a questo, Jesse voleva battere anche il record della prima “donna più veloce del mondo”, ovvero la stuntwoman Kitty O’Neil che, nel 1976, in quello stesso deserto dell’Oregon ha superato gli 825 km/h a bordo, però, di una vettura a tre ruote.

Jesse Combs era molto nota nell’ambiente dei motori: dopo la laurea al Wyoming Technical College con una tesi sulla fabbricazione automobilistica, si era dedicata alla sua passione in vari modi, non solo come pilota da gara ma anche come costruttrice di vetture e conduttrice-opinionista di varie trasmissioni tv che si occupano di motori.