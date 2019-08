Francesco Chiofalo beccato con l'amante: la fidanzata in lacrime su Instagram

C'è aria di tempesta tra Francesco Chiofalo e la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi. A quanto pare il prestante personal trainer l'avrebbe tradita per diverso tempo con una sua ex, la romana Aurora Ciorbi. L'infelice scoperta ha generato una serie di reazioni a catena e la faccenda si è trasformata ben presto in uno scandalo finendo in rete, soprattutto a causa delle Storie pubblicate su Instagram dagli stessi protagonisti.

Antonella, che a quanto pare ha anche lasciato la casa in cui viveva con il suo fidanzato (al quale è legata da 5 mesi), scoperto il presunto tradimento, ha pensato bene di contattare l'attuale ragazzo di lei per metterlo in guardia.

Aurora, spaventata dall'idea di perdere il suo attuale compagno, ha deciso di uscire allo scoperto e vuotare il sacco per mettere in chiaro le cose. La presunta amante ha infatti dichiarato di aver convissuto con Francesco per circa un anno e mezzo dopo la sua uscita da Temptation Island con Selvaggia Roma nel 2017, anche se la loro storia non è mai venuta fuori. Durante la malattie gli è sempre rimasta accanto. Dopo la rottura (e conferma che ora è tutto finito) sono rimasti in contatto e si sono visti anche mentre Antonella era a Salerno.

Antonella, dal canto suo affranta per la scoperta, ha postato una Storia su Instagram in cui, in lacrime, racconta l'accaduto (con tanto di filtro glam).

L'unico a restare sul vago, senza dare la propria versione sull'accaduto è stato Chiofalo. Francesco si è limitato a postare una Storia su Instagram in cui (anche lui in lacrime) sostiene di non voler perdere Antonella e di esserne follemente innamorato.

Secondo i più informati, pare che alla fine Francesco sia riuscito a riconquistare Antonella.

Chiofalo sostiene però che ci sia qualcuno dietro tutta questa storia e si è detto deciso a prendere provvedimenti.

