Guarda un porno e contribuisci a salvare gli oceani: l’iniziativa di PornHub

PornHub si impegna da sempre per la tutela dell’ambiente: tempo fa i gestori hanno dichiarato che avrebbero piantato un albero ogni 100 video guardati sulla piattaforma. Oggi, invece, lanciano un’altra interessante iniziativa: chiunque potrà contribuire a ripulire gli oceani e le spiagge dai rifiuti semplicemente guardando un video porno sulla nota piattaforma.

Ma attenzione, non è un video hard qualsiasi, bensì “The Dirtiest Porn Ever”, ossia “il porno più sporco di sempre”: con questo titolo, PornHub non si riferisce tanto alle scene che vedono come protagonista la famosa coppia LeoLulu, bensì all’immondizia presente nel luogo dove questo video è stato girato. Come rivela il teaser promozionale pubblicato in questi giorni, le immagini mostrano i due porno attori darsi da fare in tutti i modi possibili su una spiaggia inquinata, piena di rifiuti di ogni tipo. Mentre loro sono impegnati, diverse altre persone ripuliscono la suddetta spiaggia indossando tuta bianca e mascherina recante il logo di PornHub.

“Il motto di PornHub è da sempre ‘più è sporco e meglio è’ – si legge nel video teaser – ma anche per noi c’è un limite. Più di sei milioni di tonnellate di rifiuti invadono le nostre spiagge ogni anno, mettendo in pericolo questi ecosistemi già di per sé fragili. Per questo motivo abbiamo deciso di fare qualcosa: abbiamo girato un film per adulti su una delle spiagge più inquinate del mondo per aiutare a ripulirla e vorremmo che anche voi ‘vi sporcaste’. Per ogni visualizzazione del video, faremo una donazione alla Ocean Polymers per aiutarla a salvaguardare i nostri oceani e le nostre spiagge”.

La Ocean Polymers è un’azienda britannica specializzata in nuove tecnologie dedicate al riciclo da sempre impegnata sul fronte della salvaguardia dell’ambiente. Considerando l'alta media di visualizzazioni registrata da PornHub, l’iniziativa ha un grande potenziale di successo e dunque il contributo per salvare gli oceani potrebbe essere davvero importante.