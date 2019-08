Lindsay Lohan posta il fotomontaggio del Papa con il suo disco: è polemica

Lindsay Lohan torna a scatenare la polemica social a causa del suo discutibile rapporto con le religioni.

Nel suo ultimo post Instagram (pubblicato solo poche ore fa sul suo account), l'attrice e cantante ha condiviso un fotomontaggio di Papa Francesco che alza al cielo... il suo primo album.

Visualizza questo post su Instagram Blessed Be The Fruit ‍♀️ Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: 29 Ago 2019 alle ore 9:02 PDT

Nelle mani del Pontefice è infatti ben visibile l’album "Speak", che ha segnato l'esordio musicale della Lohan nel 2004. Nella didascalia del post si legge: "Sia benedetto il frutto".

Il fotomontaggio è stata giudicato dissacrante e di cattivo gusto dalla maggior parte dei fan dell'artista. Tra i numerosissimi commenti si leggono osservazioni come: "Che immagine stupida, senza rispetto", "Hai bisogno di più creatività. Penso che dovremmo rispettare l'altro credo, quindi c'è qualcosa di sbagliato. Devi rispettare la libertà di religione lo fai davvero male con questa immagine", "Non è divertente né cool".

In questo caso l'immagine è stata postata con tutta probabilità per promuovere il nuovo singolo della cantante in uscita "Xanax", presentato in anteprima a "The Kris Fade Show".

In verità la Lohan non è nuova a questo genere di polemiche. Infatti solo qualche mese fa la cantante, che si è ormai convertita da tempo alla religione musulmana, è stata criticata per uno scatto giudicato troppo audace in cui si mostrava nuda. In quel caso la foto è stata vista come una mancanza di rispetto nei confronti dei musulmani.

(Credits photo: Instagram/lindsaylohan)