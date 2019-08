Jason Momoa, intrappolato in ascensore, si consola con la birra

L'attore Jason Momoa è rimasto bloccato per ben due ore all'interno di un ascensore dell'Hermitage Hotel di Vancouver, in Canada. La permanenza forzata nell'abitacolo è stata fedelmente documentata sui social. Nel video, si vede Jason insieme al suo cane Rama e a un gruppo di amici. La combriccola non ha paura, anzi sembra quasi divertirsi... forse è solo un po' spazientita dal ritardo dei soccorsi.

"Siamo intrappolati in ascensore e i vigili del fuoco sembra che non vogliano farsi vivi", ha scherzato l'attore sulle Stories di Instagram. E per passare il tempo hanno tutti mangiato delle M&Ms e bevuto birra. Insomma, hanno affrontato questo inconveniente con grandissimo spirito e un pizzico di ironia.

I follower dell'attore di Aquaman sono letteralmente impazziti nel vedere il loro idolo rinchiuso in ascensore e non perdere mai il sorriso. A un certo punto, il gruppo ha preso l'iniziativa e ha tentato di uscire dal soffitto, smontandolo. Ma non c'è riuscito. Poi, finalmente, i soccorsi sono arrivati e Jason e suoi amici sono potuti tornare a casa sani e salvi.

Restare intrappolati in ascensore con Jason Momoa deve essere un'esperienza bellissima... anche per chi soffre di claustrofobia! Ecco il video.