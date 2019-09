Tragedia in Formula 2, il 22enne Hubert muore in un terribile incidente

Sul circuito di Spa, durante una gara di Formula 2, una tragedia ha sconvolto il mondo dei motori: il pilota 22enne francese Anthoine Hubert è stato vittima di uno spaventoso incidente nel quale ha purtroppo perso la vita. Si trovava in un punto pericolosissimo del circuito belga, un punto in cui si raggiungono velocità incredibili vicine ai 300 km/h, quando ha perso il controllo della vettura schiantandosi e poi rimbalzando al centro della pista.

In seguito Hubert è stato travolto dall’americano Juan Manuel Correa che giungeva ad alta velocità a bordo della sua vettura. La dinamica è molto simile a quella di altri incidente passati, come quello che coinvolse Alex Zanardi nel 2001. Sul posto sono subito giunti i soccorsi ma il giovane pilota purtroppo non ce l’ha fatta. E così la Formula 2 ha deciso di cancellare la gara e di fermarsi per una giornata, in segno di lutto.

La Federazione Internazionale ha diffuso questo comunicato su quanto accaduto: “La Fia informa che Anthoine Hubert è morto alle 18.35. La Federazione sta fornendo supporto agli organizzatori e alle autorità e ha avviato un'indagine sull'incidente”.

Anche l’americano Correa ha riportato dei danni per l’incidente: è rimasto sempre cosciente dopo l’impatto, ma in ospedale ha dovuto subito un intervento a causa di fratture alle gambe e per una leggera lesione al midollo spinale.