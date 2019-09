Matthew McConaughey diventa prof: insegnerà all’Università di Austin

Nel 1993 Matthew McConaughey si è laureato all’Università di Austin, in Texas: oggi torna in questo ateneo ma non in veste di studente, bensì in quella di docente. L’attore premio Oscar, infatti, è diventato un professore del dipartimento di Radio, Film e TV, come annunciato dallo stesso istituto d’istruzione superiore.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A — TEXAS Moody (@UTexasMoody) 28 agosto 2019

Qualche anno fa l’attore era già salito in cattedra per un corso dal titolo “Script to Screen”, durante il quale ha analizzato insieme agli studenti i processi produttivi di alcuni suoi film. Fu proprio allora che spiegò di avere uno spiccato interesse accademico perché vorrebbe insegnare ai giovani le qualità “mistiche” della recitazione.

Ecco perché quest’anno McConaughey ha deciso di tornare a insegnare: questa volta il suo corso verterà su altri suoi film, come ad esempio “The Gentleman” di Guy Ritchie, e “Mud” di Jeff Nichols. Gli studenti potranno così non solo studiare le sceneggiature complete di queste opere ma anche i retroscena legati alla loro realizzazione. Inutile dirlo, i tanti iscritti a questo corso non vedono l’ora di assistere alla prima lezione del professor McConaughey.