Giulia De Lellis: ecco come si è vendicata del tradimento di Damante

“Io sono Giulia, e il 18 aprile… ho scoperto di avere le corna”, con queste parole Giulia De Lellis promuoveva qualche settimana fa il suo primo libro ("Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza") con un video pubblicato sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram IO SCIOCCATA . #viracconteróunastoria Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 26 Lug 2019 alle ore 1:03 PDT

La data di uscita del libro (fissata per il 17 settembre) si avvicina e intanto lei pubblica qualche stralcio per incuriosire i fan.

L'ex corteggiatrice ha rivelato a BitchyF qual è stata la sua reazione quando ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante, il bel tronista che era riuscita a conquistare sotto i riflettori di Uomini & Donne.

«Le cornici si spezzano ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente provo un fremito di piacere (...) prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli (...) parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango».

La pubblicazione di questo estratto dal libro ha scatenato i commenti. Non tutti, infatti, hanno approvato la scelta della De Lellis di continuare a parlare del suo ex, con cui la storia è finita ormai nell'aprile del 2018.

L'influencer ha sofferto molto per la loro rottura. Anche se ora pare che abbia voltato pagina, dal momento che si sta godendo la sua storia d'amore con Andrea Iannone.

(Credits photo: Instagram)