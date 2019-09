MacBook vietati in aereo: ecco i modelli non ammessi

Se viaggiate in aereo senza mai separarvi dal vostro MacBook dovete sapere che ci sono alcuni modelli vietati. Non è possibile utilizzarli in volo, e non si possono neanche portare nel bagaglio a mano e nella stiva. Alcune compagnie aeree hanno bandito un particolare modello per motivi di sicurezza. Ma di quali dispositivi stiamo parlando? Si tratta di tutti i MacBook Pro da 15 pollici venduti tra settembre 2015 e febbraio 2017.

Il rischio di questi device deriva da possibili difetti alla batteria. È stata la stessa Apple a richiamare questi modelli, dicendo che il problema potrebbe causare surriscaldamenti e incendi. Un motivo, quindi, di sicurezza per chi viaggia in aereo. Anche Air Italy ha vietato ai passeggeri di portarli con sé.

Dobbiamo aggiungere, però, che il divieto non riguarda tutti i dispositivi indistintamente. Per capire se il computer in possesso potrebbe avere questo problema alla batteria, è necessario inserire il numero di serie nella pagina web dedicata sul sito della casa madre.

La Federal Aviation Administration, lo scorso agosto ha diramato una nota, nella quale fa presente i rischi di questi prodotti, vietandoli quindi nei voli da e per gli Stati Uniti, sia in stiva che nei bagagli a mano. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, al contrario, ha detto che è possibile portare MacBook Pro da 15 pollici a bordo, ma che bisogna tenerli spenti per tutto il tragitto.