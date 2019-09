Eva Riccobono nuda su Instagram: "Mi sento un animale selvaggio"

Eva Riccobono torna a far parlare di sé postando una foto senza veli sul suo account Instagram.

La modella, attrice e conduttrice televisiva, ha infatti postato una foto che la ritrae completamente nuda in mezzo alla natura. La didascalia chiarisce qualsiasi dubbio.

Eva, infatti, scrive: «La cosa che per me è più difficile al ritorno dalle vacanze estive è proprio il ritorno alla civiltà. Vestiti, scarpe, città e rumori non mi piacciono. Mi sono sempre sentita un animale selvaggio, il mio carattere, le mie decisioni la mia sempre poca voglia sin da piccola di mettermi le scarpe o tagliarmi i capelli. E voi amate più la città o la natura?»

Non è la prima volta che l'attrice palermitana rivela questo aspetto di sé, pubblicando delle foto che la vedono in perfetta armonia con la natura, mentre a parole esprime un vero e proprio inno alla libertà.

Già qualche giorno fa, mentre era ancora in vacanza con la famiglia (il figlio e il compagno), tra la Sicilia e la Toscana a bordo di un caravan, Eva aveva postato un'altra foto decisamente sexy, sostenendo che l'estate le mancherà molto.

(Credits photo: Instagram/evariccobono)