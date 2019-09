Uragano Dorian devasta le Bahamas: 5 morti, tra cui un bimbo di 8 anni

Secondo le fonti quello che si è abbattuto in South Carolina e sulle Bahamas è uno degli uragani più devastanti mai registrati nellʼAtlantico dopo Allen nel 1980.

In South Carolina, per ordine del governatore Henry McMaster, l'intera costa è stata evacuata. Sarebbero oltre un milione gli sfollati. In Virginia il governatore Ralph Northam ha dichiarato lo stato d'emergenza e teme notevoli conseguenze sulle coste. Lo stesso è accaduto in Florida, nella contea di St. John, dove sono state evacuate 148mila persone.

Il Presidente Usa, Donald Trump, ha scritto su Twitter: "Preghiamo per gli abitanti delle Bamahas, colpiti come mai prima d'ora da un uragano di categoria 5, con venti di oltre 320 chilometri all'ora".

Drammatica è la situazione nelle Bahamas, l'arcipelago situato nell'Oceano Atlantico a sud di Miami, dove una vasta area a Grand Bahama risulta essere stata letteralmente sommersa dall'acqua. Il bilancio al momento è disastroso: 13mila case distrutte e almeno 5 vittime, tra cui un bimbo di 8 anni annegato nella sua casa.

Il premier Hubert Minnis ha dichiarato che si tratta di una "Tragedia storica, danni senza precedenti". Il ministro degli esteri ha anche parlato di segnalazioni di cadaveri avvistati per le strade nelle isole di Abaco, ma la notizia è ancora da accertare. Secondo quanto riferito dal National hurricane center (Nhc) con sede a Miami, in Florida, nelle isole Abaco il vento soffia a 185 miglia orarie, ovvero 297 chilometri orari, generando onde enormi che si infrangono contro la costa. Minnis ha detto: "Pregate per noi".

Intanto la Croce Rossa sta soccorrendo migliaia di persone e chiede donazioni economiche e di sangue per far fronte all'emergenza.

