GF16: Valentina Vignali annuncia l'uscita del suo primo libro

Si intitola "Forti come noi" e uscirà il prossimo 24 settembre: si tratta del primo libro della cestista ed influencer Valentina Vignali.

L'ex gieffina per tutta l'estate ha girato il mondo con il fidanzato Lorenzo Orlandi, pubblicando splendide foto da tanti angoli di paradiso. Dopo tanto vagare, a quanto pare, è tornata carica di entusiasmo per questa nuova avventura.

Ad annunciare l'uscita del libro è stata lei stessa attraverso una storia pubblicata su Instagram in cui ha svelato anche qualche anticipazione sui contenuti.

Il progetto era in cantiere già da circa un anno, anche se la pubblicazione è stata posticipata per la sua partecipazione al GF16 che ha fermato per qualche mese i lavori.

La Vignali racconta: «In questo libro racconto tutta la mia vita, ci saranno tanti aneddoti e tante foto che non avete visto, vi parlerò anche del tumore che ho dovuto affrontare, di tutte le fasi della malattia, di come l’ho affrontato e di come l’ho sconfitto. Spero che la mia testimonianza possa servire a chi sta combattendo. Ma parlerò anche di cose più leggere: dei primi fidanzatini e delle marachelle a scuola».

Insomma dentro il suo libro ci sarà tutto. Anche la parte di lei che fatica a venire fuori pubblicamente. Per i fan, quindi, sarà sicuramente un modo per conoscerla meglio!

(Credits photo: Instagram/valentinavignali)