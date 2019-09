Ladro finisce nella casa di un maestro di arti marziali (e non gli è convenuto)

L'episodio è avvenuto in una frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, nella città di Bologna. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto due ladri hanno preso di mira un appartamento da svaligiare. I due, però, non avevano fatto i conti con le abilità del proprietario di casa, macellaio di professione, ma maestro di ju-jutsu e istruttore Uisp di difesa personale per passione.

A raccontare la storia a BolognaToday è stato proprio il padrone di casa, il 47enne Andrea Bonfatti, che ha spiegato alla testata com'è andata quella notte e come è riuscito a mettere in fuga i malviventi.

L'uomo ha raccontato che erano circa le 4 del mattino e stava dormendo con la sua famiglia, quando ha sentito dei rumori provenire dalla porta d'ingresso. D'istinto Bonfatti ha preso la spada di legno che solitamente si usa per gli allenamenti ed è uscito dalla porta posteriore.

Giunto nel giardino di casa si è trovato faccia a faccia con i ladri a volto scoperto e gli ha intimato di andare via. Quando uno di loro ha tentato di mettergli le mani addosso, il maestro ha sferrato due colpi agli arti per tenere la distanza. Così i malviventi se la sono data a gambe.

Il giorno successivo Bonfatti ha sporto denuncia ai carabinieri.