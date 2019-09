Nessuno chiama più le figlie Alexa per non attivare l'assistente di Amazon

Se diciamo Alexa cosa ti viene in mente? Di sicuro l'assistente vocale di Amazon, che si attiva appena pronunci il suo nome: Alexa, appunto. È per questo motivo che nel Regno Unito, da circa due anni, questo nome viene usato sempre meno per le nuove nate. Gli altoparlanti del dispositivo captano il nome e mettono in moto l'assistente intelligente, e se in casa c'è una bambina che si chiama Alexa la confusione è assicurata!

A dare la notizia è stato l'Ufficio di Statistica Nazionale del Regno Unito (ONS): nel 2017 i nuovi nati con questo nome erano 301, nel 2018 solo 118. Ovvero più del 50% in meno. Nel Regno Unito, lo smart speaker di Amazon è molto usato, ce l'hanno praticamente tutti, nessuno può farne più a meno. Evidentemente, i genitori preferiscono chiamare le loro figlie in modo diverso e far regnare la calma in casa.

La tecnologia, quindi, influenza sempre di più la vita quotidiana delle persone e le loro scelte... anche quando si tratta dei figli. Anche la televisione ha un potere molto forte su questo genere di cose. Sempre nello stesso rapporto, l'ONS ha evidenziato che i nomi più diffusi in questo ultimo periodo sono Olivia e Arthur, riferiti rispettivamente a Olivia Colman, attrice di "The Crown", e a Arthur Shelby, protagonista della serie "Peaky Blinders".