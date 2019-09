Mickey Rourke è sempre più irriconoscibile: i fan sono sotto shock

Il Mickey Rourke di “9 settimane e mezzo” è ormai solo un lontano ricordo. È anche normale, considerando che oggi il grande attore ha 66 anni. Tuttavia, non è solo l’età ad aver profondamente trasformato la star di Hollywood.

In questi giorni l’attore è stato ospite di “Good Morning Britain”, programma televisivo durante il quale è stato intervistato: a vederlo in questo video davvero si fatica a riconoscerlo. Il suo aspetto è ormai totalmente diverso rispetto al passato e persino i suoi lineamenti sembrano essere cambiati. I fan sono rimasti scioccati nel vedere questa sua ennesima trasformazione e sono tornati a chiedersi come sia possibile tutto ciò.

Sono tanti gli utenti dei social che hanno iniziato a commentare in diretta lo show televisivo, lanciando ipotesi sul profondo cambiamento dell’attore. “Chi ha detto a Mickey Rourke che la chirurgia plastica avrebbe migliorato il suo aspetto?”, ha scritto qualcuno su Twitter. “È triste vedere gli effetti della chirurgia plastica sul suo bellissimo volto”, ha scritto un altro fan deluso.

La maggior parte del pubblico, dunque, sostiene che se Rourke è così cambiato la colpa è degli interventi di chirurgia estetica. In realtà, durante la trasmissione sono emersi anche i suoi problemi di salute: “Ho subito un nuovo intervento all’anca - ha rivelato l’attore – e allo stesso tempo tutto il mio corpo ha deciso di cedere. Soffro di ipotiroidismo, condizione che ti fa mettere su peso e ti butta giù. I dottori pensano che possa essere legato a questo o allo stress”. In ogni caso, che sia dovuto a problemi di salute o alla sua presunta ossessione per la chirurgia plastica, oggi Mickey Rourke sembra davvero un’altra persona.