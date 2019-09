Arriva la sedia per i bisessuali (che siederebbero in modo scorretto)

Le persone bisessuali siedono in maniera scomposta. Questa, a quanto pare, è quello che dice la rete. Su internet, infatti, è tempo che girano strane leggende, secondo le quali chi ama sia le donne che gli uomini assumerebbe sulla sedia una posizione sghemba, con una gamba sotto l'altra, un braccio sopra il bracciolo e l'altro dietro la schiena. Gli eterosessuali, invece, siedono composti con la schiena dritta e le gambe dritte. Ora, se questa teoria sia vera oppure no, non è dato saperlo, fatto sta però che un'illustratrice brasiliana, Má Matiazi, ha fatto una serie di bozzetti di una sedia speciale, studiata solo per i bisex. E ha chiamato il suo progetto Bi-Chair.

A un certo punto, Israel Walker - barista americano con il pallino della falegnameria - ha preso tutto l'occorrente e ha realizzato la Bi-Chiar, seguendo gli schizzi dell'illustratrice. Sua figlia è bisessuale e quindi ha sentito la necessità di farla sedere nel modo più corretto e comodo possibile.

La sedia in questione sembra un vero e proprio oggetto di design: ha un sostegno per la gamba che si mette sotto l'altra e braccioli in posizioni diverse. La cultura bisex non sembra essere particolarmente colpita, non è la prima volta che viene associata a caratteristiche particolari. Anzi, la sedia ideata da Má e realizzata da Israel è stata accolta con un caloroso consenso. E già si parla della possibilità di produrla in larga scala.