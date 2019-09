L'hashtag #tette in trend topic su Twitter: ecco il (deludente) motivo

L'hashtag #tette è primo in tendenza, a livello nazionale, su Twitter. Questa mattina molti utenti si sono collegati al social network e hanno fatto questa bizzarra scoperta. Tra l'ilarità generale, qualcuno ha pensato che ci fosse qualcosa di strano. In effetti, se si apre l’hashtag non usciranno le foto che pensiamo. La vera motivazione del trend è un'altra, e in molti ne sono rimasti delusi.

Qual è allora la natura di #tette? Perché è stato lanciato? Al clic dell'hashtag troviamo in primo piano l'immagine di un rapper coreano, Nam-joon, leader della boyband BTS. In questi giorni, l'artista si trova in Italia, anche se nessuno conosce dove sia esattamente, e i suoi fan hanno pensato di trasformare il suo nome in #tette per rispettare la sua privacy e farlo girare liberamente nel nostro Paese. Il mistero è stato svelato proprio dai fan dei BTS, che così hanno commentato l'hashtag: "Un membro della band dei BTS probabilmente si trova qua in Italia e per non mandare il suo nome in tendenza… abbiamo sostituito il suo nome con tette".

Dopo questa rivelazione, Twitter si è spaccato in due: c'è chi non ha gradito la trasformazione, chi invece ha fatto i complimenti e apprezzato l'escamotage. L'episodio, comunque, ha dell'incredibile e ci dà la misura di quanto i social network siano diventati determinati nella vita di tutti i giorni.