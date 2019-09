Testimone di nozze arriva vestita da T-Rex: "Mia sorella mi aveva detto che potevo indossare qualsiasi cosa"

Il mondo non finisce mai di stupire. Ad essere bizzarre sono soprattutto le persone che lo abitano. Come questa storia che arriva direttamente dal Nebraska, e che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo, scatenando l'ilarità generale. Christina Meador doveva fare la damigella d'onore al matrimonio della sorella. Durante la festa che precede il grande giorno, Christina ha chiesto alla sorella come doveva vestirsi. La risposta è stata: "Puoi indossare qualsiasi cosa". Si sa, in America le damigelle in genere si indossano tutte lo stesso abito, e la domanda della sorella della sposa era legittima.

A questo punto, Christina ha pensato di indossare un abito decisamente fuori dal comune: un costume gonfiabile da T-Rex... sì, un costume da dinosauro. Anche particolarmente grande. "Quando sei la damigella d'onore e ti viene detto che puoi indossare qualsiasi cosa... non mi pento di nulla", queste sono state le parole che la damigella ha scritto su Facebook, postando la foto che la ritrae al fianco della sorella durante la funzione.

La sorella, Deanna Adams, non si è affatto spaventata e non ci è rimasta male dell'abbigliamento della sorella. In una intervista ha dichiarato: "Mia sorella è fantastica e non stavo assolutamente scherzando quando le ho detto che poteva indossare qualsiasi cosa". E così Christina ha fatto! Non possiamo di certo biasimarla. Anzi, le facciamo un bell'applauso per l'audacia e il coraggio. Alla fine della cerimonia però si è tolta l'abito da dinosauro perché faceva molto caldo.

In questo video, vediamo il suo ingresso durante il matrimonio.