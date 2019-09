Miss Italia, attacchi razzisti contro una finalista: "Non sei italiana!"

Sevmi Tharuka Fernando è la ventenne padovana vittima dei recenti attacchi razzisti da parte degli haters sui social per essere stata eletta tra le finaliste del concorso Miss Italia.

La ragazza ha origini cingalesi: suo padre si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka trent'anni fa, poi è stato raggiunto dalla moglie. Ed è stato proprio il colore della pelle di Sevmi a scatenare l'odio che si è diffuso sui social. “Non sei una bellezza italiana, hai la pelle scura”, questa l'accusa contro la ragazza.

In sua difesa sono intervenuti in tanti. Tra questi la Miss Italia eletta nel 1996, Denny Mendez, che sa bene quanto possano fare male queste parole, anche se, ai suoi tempi, non erano state così violente.

La Mendez ha scritto semplicemente: “Auguri! In bocca al lupo”. E la ragazza ha risposto: “Grazie infinite Viva il lupo!”.

(Credits photo: Instagram/sevmi_fernando)