Kate Middleton è andata via in lacrime da Buckingham Palace?

Nelle uscite ufficiali la vediamo sempre sorridente e (apparentemente) felice, ma le cose potrebbero non stare esattamente così per Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, secondo recenti rumors, sarebbe stata vista perfino in lacrime mentre lasciava Buckingham Palace.

Ma cosa è accaduto? Stando ad alcune voci vicine alla famiglia reale, le tensioni tra i due fratelli William ed Harry sarebbero tutt'altro che appianate (come si vorrebbe far credere) e anche i rapporti distesi tra le due cognate sarebbero solo frutto di apparenza.

Ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso gettando Kate nello sconforto sarebbe stata l'uscita definitiva di Harry dalla Royal Foundation, la fondazione benefica che per 10 anni ha gestito insieme al fratello William. La separazione tra i due fratelli turba profondamente la duchessa, evidentemente molto legata al cognato.

La decisione di Harry, fortemente sostenuta da sua moglie Meghan Markle, era stata già annunciata da tempo, ma sarebbe stata formalizzata solo alcuni giorni fa.

(Credits photo: Instagram/kensingtonroyal)