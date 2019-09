Vegana denuncia il vicino per il barbecue: "Lʼaria è irrespirabile"

L'episodio è accaduto a Girrawheen, in Australia, dove una comune lite tra vicini si è trascinata fino in tribunale. A scatenare tutto sarebbero state le accuse di Cilla Carden, una donna vegana, che ha denunciato il suo vicino perché lui e la sua famiglia non le permettono di godersi il suo giardino.

Il motivo? Semplice: l'uomo e la sua famiglia, oltre a fare troppo rumore giocando a basket e colpendo con la palla i muri condivisi, rendono irrespirabile la sua aria accendendo continuamente il barbecue per grigliare carne e pesce. "Hanno messo lì il barbecue, quindi sento l'odore del pesce, non posso godermi il mio cortile, non posso andare là fuori, l'aria è irrespirabile", ha detto la donna.

A seguito delle denunce, la donna è riuscita a trascinare in tribunale il suo vicino per ben due volte. Ma, purtroppo per lei, il giudice le ha dato puntualmente torto, dichiarando che "quello che stanno facendo i suoi vicini è solo vivere nel loro cortile e nella loro casa come una famiglia".

Nonostante abbia avuto ragione, l'uomo, per evitare altri problemi, ha comunque deciso di spostare il barbecue nell'altro lato del giardino e impedire ai figli di giocare a basket nel cortile.