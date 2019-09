Sale sull'aereo con il suo pony... e il motivo è molto serio

Su un volo dell’American Airlines è successa una cosa strana. È salita una donna con il suo pony al seguito. Gli altri passeggeri non credevano ai loro occhi, ma il motivo è molto serio: la signora, infatti, soffre di attacchi di panico e di depressione, e il suo amico le serve per sconfiggere questo malessere. L'aiuto degli animali quando si parla di disturbi di questo genere, infatti è molto importante, ed è per questo motivo che la compagnia aerea le ha permesso di viaggiare con il pony.

Appena entrato in aereo, "Flirty" - questo il nome della cavallina - si è appoggiata sulle ginocchia della padrone ed è stata buona per tutto il tempo del viaggio, si è anche fatta un bel pisolino. Si tratta di un esemplare addestrato, in grado di tranquillizzare la donna quando serve. È dolcissimo.

"Con il rispetto verso le specie animali, abbiamo indicato che vorremmo garantire che vengano accettati i più comuni animali da compagnia sui voli come animali di servizio", questo è quello che si legge in una nota del Dipartimento dei trasporti americano. La compagnia aerea, invece, ha dichiarato: "Ragioniamo sul ruolo importante che cani, gatti e pony di servizio possono giocare nella vita di coloro che hanno delle disabilità e sono i benvenuti nella cabina, se soddisfano i requisiti".

Alcuni passeggeri hanno filmato la scena e l'hanno postata sui social. Eccola.