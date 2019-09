Temptation Island Vip: perché Ciro Petrone scappa dal villaggio?

L'edizione 2019 di "Temptation Island Vip" non è ancora iniziata, ma già circolano in rete succulente anticipazioni su ciò che accadrà. E a pubblicarle è stato proprio l'account Instagram ufficiale del programma.

Tra queste anticipazione, c'è un video che riguarda Ciro Petrone, l'attore che interpreta "Pisellino" in Gomorra. Ciro ha preso parte alla trasmissione con la fidanzata Federica Caputo, decisa a mettere alla prova la sua dolce metà dopo aver scoperto in passato che chattava con altre donne.

Il video in questione mostra Ciro che corre velocissimo sulla spiaggia, gridando disperatamente il nome della fidanzata Federica, mentre alcuni cameramen del programma tentano di braccarlo.

Cosa sarà successo? A giudicare dai pochi secondi svelati dal video, l'attore sta cercando di raggiungere il villaggio delle fidanzate. Ma non si sa ancora se a scatenare questa reazione sia stato un episodio precedente rimasto celato, oppure se si tratti di un semplice desiderio di riabbracciare la sua Federica.

Al momento il video, che è stato visualizzato quasi 200mila volte, sta facendo chiacchierare molto la rete. Ma per scoprire cosa sia accaduto esattamente non ci resta che aspettare l'inizio del programma, fissato per il 9 settembre.

(Credits photo: Instagram/ciropetrone_)