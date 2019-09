Ecco la Balloon Lamp ispirata a IT

Pennywise, l’inquietante clown protagonista di IT, è solito attirare i bambini tra le sue grinfie con un palloncino rosso: è proprio a questo particolare del celebre film tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King che Firebox si è ispirato per realizzare la Pennywise Ballon Lamp, una bizzarra lampada da tavolo o da comodino che ha proprio la forma del celebre palloncino rosso del cinema.

“Una terrificante novità nel tuo classico arredamento – si legge nella descrizione dell’oggetto sul sito dell’azienda produttrice – una lampada perfetta per illuminare le fogne della tua zona. Ora che sapete che un clown malvagio vi sta osservando potete rilassarvi – si legge ancora - contattare la polizia se il pallone dovesse volare via”.

La Balloon Lamp è dunque una fedele replica del palloncino del film, l’oggetto ideale “per spaventare i vostri ospiti”, come suggerisce sempre Firebox, oppure per entrare ancora di più nell’atmosfera del film, visto che il 5 settembre uscirà It – Capitolo 2, il secondo episodio della nuova saga ispirata al romanzo di King.