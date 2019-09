Val Kilmer stupisce tutti in una rara apparizione dopo il cancro

Non si vede molto spesso in giro, ma per questa occasione Val Kilmer ha fatto un'eccezione. L'attore si è presentato ad Austin, in Texas, dove si stava tenendo un evento speciale dedicato al film "Top Gun". L'artista, come in molti sanno, sta portando avanti una lunga battaglia contro un cancro alla gola. È per questo motivo che non fa molta vita sociale e non può parlare per molto tempo. Ma per "Top Gun" questo e altro. Anche perché Val sarà nel cast del sequel "Top Gun: Maverick", e vestirà ancora una volta i panni Tom "Iceman" Kazinsky, come nella pellicola originale del 1986.

Kilmer ha stupito tutti, soprattutto per il suo bizzarro abbigliamento. L'attore si è presentato con una camicia rosa e pantaloncini corti pieni di dediche e scritte, cappello con visiera, scarpe gialle e foulard sulla gola. Immancabili collane e bracciali vistosi e coloratissimi.

Val ha ricominciato da poco a farsi vedere in pubblico. Val fa parte di un movimento religioso che si chiama Christian Science, secondo il cui credo è Dio a salvarci da ogni male. È per questo motivo che l'attore ha rifiutato di ricorrere alle cure mediche per la sua malattia.

Eccolo in alcune foto, scattate durante il discorso all'evento celebrativo di uno dei film che ha fatto la storia della cinematografia mondiale.