Jason Momoa avverte i fan: “Il mio account Instagram è stato hackerato”

Negli ultimi giorni qualcuno ha hackerato l’account Instagram di Jason Momoa: lo ha reso noto lo stesso attore attraverso una story nella quale si è scusato con i follower, spiegando di non essere stato lui a mandare quegli strani messaggi che qualcuno ha ricevuto.

L’hacker che si è appropriato dell’account di Momoa, infatti, ha iniziato a mandare messaggi a diversi suoi follower, nel tentativo di vendere oggetti a suo nome, come iPhone, Macbook Pro, Gift Card per il Playstation Store e persino una Tesla. Al momento non si sa se qualche fan è caduto nella trappola; la speranza è che l’avvertimento dell’attore sia arrivato in tempo per salvare i follower da eventuali truffe.

“Sono stato ufficialmente hackerato e non so nemmeno cosa significhi – ha detto Momoa nella sua story - se non che qualcuno ha cercato di vendere un iPhone, una Tesla e Dio solo sa che altro sul mio account di Instagram. A tutti gli amici e parenti che hanno ricevuto degli strani messaggi da parte mia, sappiate che non c’entro niente e mi scuso per la confusione”.

Oltre a mandare messaggi a nome dell’attore, l’hacker era riuscito anche a cambiare la descrizione pubblica presente sul profilo, inserendo un link verso siti di vendita dei già citati prodotti, e a pubblicare varie stories nelle quali promuoveva sempre la merce da vendere.