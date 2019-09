Victoria Beckham sceglie una modella troppo magra e il web si scatena

Una nuova polemica travolge Victoria Beckham, ex Posh Spice e moglie di David Beckham. Come già accaduto in passato, la stilista ha scelto di far indossare i suoi capi a modelle eccessivamente magre, lanciando (secondo molti) un messaggio assolutamente sbagliato.

In particolare, a scatenare la polemica è stata la foto di una modella che indossa un abito bianco decorato con le catene famoso per essere stato indossato dalla Duchessa del Sussex, Meghan Markle, e riadattato dalla stilista per la collezione Autunno/Inverno 2019-20.

La top model che lo indossa è magrissima e gli utenti lo hanno fatto notare con commenti decisamente espliciti: "Sembra malata", "E' triste vedere che si promuovano modelle dall'aspetto malato", "Morirà se salta un altro pasto".

Qualcuno ha anche evidenziato che la scelta della Beckham lancia un messaggio sbagliato alle ragazze più giovani: "Cosa stai insegnando a tua figlia e alle altre ragazze?".

Al momento la stilista ha preferito non rispondere alle accuse mosse dagli utenti e le foto della modella sono ancora visibili sui profili ufficiali di Victoria. Cosa risponderà l'ex Spice a chi l'accusa?

(Credits photo: Instagram/victoriabeckham)