Meteo, in arrivo il maltempo nel weekend

Nel nostro paese sta per tornare il maltempo. Già da oggi una nuova perturbazione atlantica colpirà le regioni del Centro-nord, generando precipitazioni locali che in alcune zone saranno anche intense, come ad esempio al Nordovest e in Emilia Romagna. Di conseguenza, anche le temperature si abbasseranno nelle regioni interessate.

Per quanto riguarda il weekend, sabato al Nord sarà ancora nuvoloso ma ci sarà qualche schiarita; le precipitazioni in questa giornata riguarderanno solo le Alpi, le Prealpi, l’Appennino settentrionale, la Liguria, il Piemonte occidentale e la pianura lombardo-veneta. Leggermente diversa sarà la situazione al Centro-sud, dove ci sarà in prevalenza il sole anche se non mancherà qualche temporale nelle zone interne e lungo le coste di Marche e Abruzzo. Le temperature saranno tra i 25 e i 28 gradi.

Nella giornata di domenica al Nord con molta probabilità ci sarà un nuovo peggioramento che porterà nuvole e temporali sparsi, con qualche pioggia anche su Toscana, Umbria e Marche. Nel resto del territorio, invece, ci saranno nuvole sparse ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, anche se le temperature caleranno di qualche grado.