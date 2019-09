Inganna e sposa il fidanzato con uno stratagemma geniale

Aleasha Pilaw, 36 anni, è diventata la moglie di Paul Schoproni, 40 anni, in un modo davvero bizzarro. La notizia arriva dal Galles, dove la donna ha deciso di sposare il suo fidanzato, senza dirgli niente e mettendo in piedi uno stratagemma geniale. Ecco quello che è successo.

Un giorno, Aleasha e Paul si dirigono in chiesa per assistere al rinnovo delle promesse di matrimonio di alcuni amici. Arrivati sul luogo, è stato detto all'uomo di restare sull'altare. A questo punto, la mamma della sposa - ovvero la suocera di Paul - ha fatto irruzione in chiesa intonando la canzone del cuore della figlia e del genero. Paul fin qui ancora non aveva capito niente, fino a quando ha visto Aleasha entrare in abito da sposa. "Ancora adesso, nonostante abbia probabilmente guardato il video centinaia di volte, non riesco ancora a crederci", ha commentato lo sposo.

Il matrimonio a sorpresa è andato molto bene, e Aleasha ha deciso di organizzarlo in questo modo anche per farsi un po' perdonare. Più volte Paul le aveva chiesto di sposarlo, ma lei (reduce anche da due matrimoni falliti) aveva sempre detto di no. Le nozze segrete si sono trasformate in una grande festa e ora la coppia sta progettando il viaggio di nozze.