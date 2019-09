Piove cocaina in Florida: tutta colpa dell’uragano Dorian

L’uragano Dorian in questi giorni ha devastato le Bahamas e ha fatto piovere cocaina sulla spiaggia, in senso figurato. La realtà, come riporta USA Today, è che le onde provocate dall’uragano hanno trasportato una borsa contenente ben 15 chili di polvere bianca sulla spiaggia, dove è stata ritrovata dalla polizia. Il carico di droga rinvenuto avrebbe un valore di circa 300mila dollari.

L’evento ha causato lo scompiglio sulla spiaggia di Cocoa Beach e potrebbe crearne ancora, perché le autorità temono che altre borse facenti parte di un presunto carico di droga ancora in mare potrebbero arrivare ancora a riva.

“Potrebbero arrivare da qualsiasi parte – ha spiegato Manny Hernandez, portavoce del dipartimento della polizia locale – stiamo dicendo alle persone di essere caute, non devono prendere nulla, perché le confezioni potrebbero essere danneggiate e assumere quella cocaina potrebbe provocare un’overdose”.