Facebook Dating: in arrivo la funzione per trovare il partner online

La funzione di Facebook Dating, pensata per facilitare gli incontri online, è disponibile da tempo in fase di test in oltre 20 Paesi e dai primi mesi del 2020 arriverà anche in Europa.

Ieri il suo ideatore Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio negli Stati Uniti con un post in cui scriveva: «Una delle cose che amo più della creazione di Facebook è che quando cammino per strada, in qualunque parte del mondo, la gente mi ferma per raccontarmi come ha conosciuto il proprio partner grazie a Facebook. È una bella sensazione. E pensare che fino a poco tempo fa Facebook non aveva nemmeno funzioni specifiche per gli appuntamenti».

Ma come funziona questo nuovo servizio? innanzitutto, rassicura Zuckerberg, non ci saranno problemi di violazione della privacy. L'utente potrà creare un profilo ad hoc nell'app e tutte le funzioni di dating saranno separate dalle classiche funzioni di Facebook. L'utilizzo di Gruppi ed Eventi agevolerà l'individuazione del partner ideale sfruttando gli interessi comuni.

A differenza di Tinder, al centro di tutto non ci saranno le foto, ma le conversazioni e gli utenti tracceranno il proprio profilo rispondendo ad una serie di domande di profilazione.

Ci saranno poi delle liste Secret Crush in cui gli utenti inseriranno le persone per cui hanno un interesse e che verranno svelate solo se l'interesse è corrisposto.

La funzione ha però un limite: per utilizzarla occorre essere maggiorenni!