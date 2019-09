Non riesci a staccare gli occhi dallo smartphone? Ecco la soluzione

Sono molte le persone che non vivono senza il cellulare e ne fanno un uso smodato. Va bene rispondere a un messaggio quando arriva o guardare un social tra uno spostamento in metro e l'altro. Ma quando questo atteggiamento ha delle ripercussioni sociali, c'è qualcosa che non va. Ci sono persone che hanno gli occhi puntati sullo schermo sempre, in qualsiasi circostanza. Al lavoro, a casa, a cena con gli amici o con il/la fidanzato/a... non c'è un attimo di tregua!

Ma una soluzione per queste persone c'è. È la prigione dello smartphone. Un gabbia in metallo dove "rinchiudere" il cellulare e non usarlo più. Non è uno scherzo, è tutto vero. È un oggetto piccolo, ma molto utile, soprattutto nelle occasioni in cui c'è bisogno di concentrare l'attenzione su altro... tipo la vita reale.

La gabbia è dotata di un cancelletto da dove fare entrare il dispositivo, che si può chiudere a chiave grazie alla presenza di una serratura. È possibile acquistarla online a un prezzo davvero irrisorio: neanche 5 euro. Per aiutare gli smartphone dipendenti però è bene consegnare le chiavi a un'altra persona, altrimenti non vale!