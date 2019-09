Arriva il gioiello da indossare per impedire il riconoscimento facciale

La tecnologia sta invadendo sempre di più la nostra quotidianità e, per certi versi, oggi non siamo poi così lontani dagli spaventosi scenari immaginati dalla celebre serie britannica "Black Mirror".

Una delle tecnologie che sta assumendo un ruolo decisamente importante in molti ambiti della nostra vita è proprio quella del riconoscimento facciale. Viene comunemente usato per sbloccare lo smartphone e in alcuni Paesi svolge le funzioni più disparate, dal pagamento della spesa ai controlli di sicurezza eseguiti dalle telecamere di videosorveglianza.

Ma non tutti amano essere riconosciuti per strada da queste tecnologie che, in sostanza, rubano la privacy ai comuni cittadini. E proprio per contrastare questi algoritmi, la designer polacca Ewa Novak ha creato un gioiello che impedisce il riconoscimento facciale.

Si chiama "Incognito" ed è composto da tre eleganti forme che, una volta indossato, vanno a coprire delle parti strategiche del viso. L'oggetto è stato recentemente premiato con al Łódź Design Festival.

(Credits photo: Instagram/noma_design_studio)