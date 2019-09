Mensa gratis per gli scolari: la rivoluzione del comune di Rozzano

Il comune di Rozzano, in provincia di Milano, ha deciso di fornire il servizio di mensa scolastica in maniera gratuita a tutti gli scolari residenti. A deciderlo, insieme alla sua amministrazione, il sindaco Gianni Ferretti. In un video messaggio su Facebook, il primo cittadino di Rozzano ha detto: "Consideriamo la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo e lo consideriamo un diritto costituzionale".

"Siamo gli unici amministratori pubblici - ha continuato il sindaco - a livello nazionale che hanno deciso la gratuità di questo servizio solo per le famiglie residenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in regola con i pagamenti con Ama Rozzano, la nostra società partecipata, e con il Comune".

Si tratta del primo comune italiano, quindi, a promuovere una iniziativa del genere, che si inserisce all'interno di un progetto più ampio di diritto allo studio. Ovvero: i servizi connessi all'attività formativa che fino a questo momento a pagamento, saranno gratuiti. L'esempio europeo è da ricercarsi in paesi come la Finlandia e la Svezia.

Ecco il video completo dell'annuncio del sindaco di Rozzano.