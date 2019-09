Tiramisù World Cup, cercasi 100 giudici per il concorso dolciario

Per tutti i più golosi questa è un’occasione d’oro: si cercano, infatti, 100 giudici per la Tiramisù World Cup 2019, gara dolciaria che si terrà a Villa Passariano di Udine il 21 e 22 settembre e il 1 e 2 novembre a Treviso.

Per provare a far parte della giuria operativa in queste quattro giornate basta iscriversi al test online e rispondere alle 15 domande sul dolce oggetto della competizione e sul regolamento della gara, consultabile al sito tiramisuworldcup.com. Gli aspiranti giudici dovranno conoscere alla perfezione la ricetta del dolce ma anche le varie fasi della gara.

Solo con queste conoscenze, infatti, i giudici saranno in grado di valutare i 600 tiramisù previsti nella competizione. Saranno diversi gli aspetti da valutare , come ad esempio l’esecuzione tecnica, la presentazione estetica, l’intensità del gusto, l’equilibrio del piatto, la sapidità e l’armonia. Amanti del tiramisù, cosa aspettate?