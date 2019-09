Angelina Jolie porta i figli al poligono: infuria la polemica in rete

In una recente intervista rilasciata al settimanale Ok! Magazine Angelina Jolie ha raccontato che si sta preparando per un nuovo ruolo. Si tratta di Athena, un'eroina che l'attrice interpreterà all’interno del film “Eternals” della Marvel.

Ebbene, per prepararsi adeguatamente ad interpretare questo ruolo, la Jolie non ha scelto di assumere un personal trainer, come spesso fanno gli attori, ma ha pensato di frequentare un poligono di tiro e di praticare delle lezioni di karate. Tutto normale se non avesse anche aggiunto di aver coinvolto in queste attività anche i suoi figli più piccoli, i gemelli Knox e Vivienne (di 11 anni).

L'obiettivo dell'attrice è quello di prepararsi al ruolo, ma anche di fare qualcosa con i suoi figli per trascorrere più tempo insieme, come una famiglia.

In realtà, aggiunge a questo proposito la Jolie, queste attività non sono affatto nuove per i due ragazzi. Infatti l'attrice ha dichiarato: “Mio figlio Knox adora sparare e frequenta regolarmente un poligono di tiro, mentre la sua gemella Vivienne fa karate da anni, dunque perché non approfittare della loro esperienza e prepararmi al ruolo facendo nello stesso tempo qualcosa insieme? È stato molto divertente!”.

Inutile dire che le sue dichiarazioni hanno scatenato un vero putiferio in rete. In tantissimi si sono schierati contro l'attrice definendola una "pessima madre". Tra i tantissimi commenti contro la Jolie si legge infatti: “È incredibile quanto sia irresponsabile e allo stesso tempo per niente conscia di esserlo. È una madre terribile. A 11 anni un bambino dovrebbe giocare solo con armi giocattolo”.

Gli haters, in verità, non hanno risparmiato neppure l'ex marito, Brad Pitt, che di tanto in tanto presenzia agli allenamenti. La sua colpa? Essere "succube" dell'ex moglie e non far sentire la propria voce contro queste decisioni.

(Credits photo: Instagram/angelinajolieofficial)