Alle Maldive esiste un resort dove si può dormire sospesi sopra l’Oceano

Le Maldive sono delle isole considerate da sempre delle mete da sogno grazie alle meravigliose spiagge ai paesaggi naturali mozzafiato. Per questo motivo, l’arcipelago è ormai pieno di alberghi e resort di lusso e, tra questi, ce n’è uno in particolare che ultimamente è diventato famoso per un motivo ben preciso.

Stiamo parlando del Grand Park Kodhipparu, resort situato a pochi chilometri dalla capitale Malé: questo albergo dall’alto sembra un grande serpente che si distende sull’acqua, ma in realtà è una lunga fila di 120 ville singole costruite, in effetti, proprio sull’acqua.

Ciascuna di queste villette è dotata di una piscina a sfioro e soprattutto di un vero e proprio letto sospeso sopra l’oceano: è una sorta di amaca, una rete installata sopra l’acqua dove poter riposare cullati dal rumore delle onde, oppure dove leggere un libro o, perché no, fare un tuffo. Il prezzo per trascorrere una vacanza in queste ville da sogno sospese sul mare è di 360 euro a notte.