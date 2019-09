Una lumaca gigante come animale domestico da coccolare: l'insolita passione di una ragazza

Magdalena Dusza è una ragazza che vive a Cracovia, in Polonia, ed ha una passione davvero molto particolare: ama le lumache e ne ha una gigante come animale domestico. Il suo nome è Misiek, che in polacco significa "orsacchiotto".

La ragazza in una intervista rilasciata recentemente ha dichiarato che adora starsene sul divano di casa a coccolare la sua lumaca gigante. E non le importa affatto della bava che lascia sul suo corpo: «Sono così lenti e maestosi, osservarli fa bene ai nervi, ti rende calmo e rilassato. Consiglierei a tutti di adottare una lumaca gigante».

Magdalena ha raccontato che sognava di avere una lumaca gigante dai tempi delle elementari: ne avevano una simile nella classe di biologia e in quell'occasione ha imparato a conoscerle, così si è innamorata di queste incredibili creature.

Sei anni fa ha incontrato Misiek in un negozio di animali: ma era davvero tenuta malissimo e lei ha esitato a prenderla, perché temeva che sarebbe morta presto. Ma poi ha deciso di prendersi cura di lei, l'ha portata a casa e da allora sono inseparabili.

Mangia frutta e verdura e ama le patate dolci e le banane. Non essendo dotata di un sistema nervoso complesso, non c'è l'interazione che si potrebbe avere con un classico animale domestico, ma Magdalena parla sempre con lei e trascorre molto tempo a coccolarla.

La ragazza ha raccontato che spesso le persone fanno commenti cattivi su Misiek: qualcuno si dice disgustato, qualche altro, scherzando, le chiede se ha intenzione di mangiarla. Ma per Magdalena questo è tutt'altro che divertente.

Nonostante i commenti, la ragazza afferma con convinzione che la passione che ha per le lumache giganti e per la sua Misiek è gratificante, soprattutto lo è osservarla crescere forte e sana.

(Credits photo: Youtube)